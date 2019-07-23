Инспекторы ВАИ помогли перевезти уцелевшие вещи пенсионерке из Тулуна
Инспекторы военной автоинспекции Центрального военного округа помогли пожилой жительнице города Тулуна перевезти уцелевшие вещи из ее дома, ставшего непригодным для жилья из-за паводка, сообщили в Минобороны.
«Пожилая женщина Валентина Коваленко обратилась к военным за помощью в перевозке уцелевших предметов после паводка. Всего набралось несколько пакетов вещей, среди которых дорогие сердцу старинное зеркало и иконы», - рассказали в ведомстве.
Инспекторы ВАИ перевезли уцелевшие вещи во временное жилье. А признанный непригодным для жилья дом Валентины Васильевны в ближайшее время будет снесен.
Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка.
Военные оказывают помощь пострадавшему населению: очищают воду, обеспечивают хлебом, питьевой и технической водой, проводят мероприятия в интересах всего района бедствия по ведению РХБ и воздушной разведки, обеззараживают местность, оказывают медицинскую помощь в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, проводят профилактические прививки.