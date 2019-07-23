Десять тысяч тонн хлеба раздали военные в пострадавшем от паводка Тулуне

С начала выполнения задач группировкой Минобороны России в ликвидации ЧС в Иркутской области военнослужащие подразделений Центрального военного округа выпекли и раздали населению, пострадавшему от наводнения, около десяти тонн хлеба, а также бутилизировали и выдали около десяти тысяч бутылок питьевой воды.

«За минувшие сутки военнослужащие выпекли и раздали населению в районах города Тулуна, недавно освобожденных от воды, и во временных пунктах размещения 400 килограммов хлеба. Всего с начала работы группировки - около девяти тысяч булок хлеба (около 10 тонн изделий)», - сообщили в Минобороны.

Для выпечки хлеба военные используют передвижные механизированные хлебозаводы, состоящие на вооружении подразделений материально-технического обеспечения.

Чистую воду в бутылках, которые по виду напоминают солдатские фляги, военнослужащие производят самостоятельно, используя для этого мобильный комплекс доочистки и консервирования воды.

«Машина производит анализ взятой из водоема воды и выбирает уровень очистки с помощью нанотехнологий и специальных мембран. При очистке воды, наряду с ультра- и микрофильтрацией, применяется ультрафиолетовое облучение, что позволяет избавиться от сильнодействующих ядовитых, радиоактивных веществ и бактериальных средств», - рассказали в ведомстве.

Комплекс бутилирования воды МККВ-1000 способен в сутки очищать, опреснять и обеззараживать 1000 литров в час.