В Подмосковье встретили прибывших на АрМИ-2019 танкистов из Китая

В Таманскую мотострелковую дивизию прибыл эшелон с техникой Народно-освободительной Армии Китая (НОАК) для участия в конкурсе «Танковый биатлон» в рамках Армейских международных игр-2019.

Более пяти тысяч км преодолели они по железной дороге от станции Забайкальск до станции Селятино. В пути эшелон сопровождал совместный караул от ВС России и НОАК. Китайская команда привезла четыре танка, а также боеприпасы для штатного вооружения танков и материально-техническое имущество для их обслуживания.

Организаторы АрМИ-2019 встречали коллег из Китая традиционным русским караваем. Оркестр Таманской мотострелковой дивизии исполнил гимны России и Китая.

Ожидается, что к месту проведения соревнований до конца недели прибудут все оставшиеся участники конкурсов «Танковый биатлон». Команды будут размещены в благоустроенном общежитии.

Напомним, Армейские международные игры-2019 пройдут с 3 августа по 17 августа на территории десяти государств. В играх примут участие более пяти тысяч военнослужащих из 37-ми стран.