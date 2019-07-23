Новейший фрегат ВМФ РФ «Адмирал Горшков» вернулся из кругосветного похода

Под личным руководством Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Адмирала Николая Евменова состоялась торжественная встреча в Кронштадте отряда боевых кораблей Северного флота во главе с новейшим фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», прибывшего из дальнего кругосветного похода, для участия в Главном Военно-Морском Параде, который состоится 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

© Минобороны России

В состав отряда, совершившего уникальное кругосветное плавание, также входят новейшее судно материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательный буксир «Николай Чикер», сообщил Представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

«Корабли Северного флота вышли в дальний поход из Североморска 26 февраля. Для фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" этот поход - первый в его истории. За это время отряд прошел более 35,2 тысячи морских миль, совершил деловые заходы в порты Джибути, Шри-Ланки, Китая, Эквадора, Кубы, Тринидад и Тобаго, прошел через Суэцкий и Панамский каналы и пересек экватор в восточной части Тихого и центральной части Атлантического океанов», - рассказали в Минобороны.

Отряд выполнил большой комплекс боевых упражнений в различных широтах Мирового океана. Техника и вооружение фрегата и судов отряда показали высокую степень надежности в эксплуатации на протяжении всего кругосветного похода.

© Минобороны России

«Экипажи фрегата "Адмирал Горшков" , судна материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательного буксирного судна "Николай Чикер" с честью справились с поставленной задачей, выполнив первое в новейшей истории кругосветное плавание. По сути, сегодня можно с уверенностью заявить, что Военно-Морской Флот России возобновил кругосветные походы своих боевых кораблей, прерванные в начале 90-х годов», - отметил на церемонии встречи главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

«Корабли выполнили задачи в Восточной части Средиземного моря, Суэцким каналом перешли в Индийский океан, далее перешли в Тихий океан, пересекли Атлантику и прибыли в Балтийское море. Они достойно представили Россию на праздновании 70-летия ВМС НОАК Китая. За время похода отряд боевых кораблей совершил заходы в порты 7 государств», - подчеркнул главком ВМФ.

По словам Евменова, опыт кругосветного похода отряда боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» будет «самым серьезным образом проанализирован, обобщен и распространен между флотами ВМФ Росси для учета в подготовке личного состава». Также, опыт этого похода станет «очередной страницей военно-морского искусства, которое изучают в структурных подразделениях и военно-морских учебных заведениях».