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Отбить атаку «диверсантов»: кадры учений расчетов новейших ЗРК «Бук-М2»

Роман Кондратьев
16:15 23.07.2019
Экипажи «Буков» отбили атаку диверсантов и поразили воздушные цели условного противника.
© Видео: ТРК "Звезда"

В Республике Бурятия с военнослужащими зенитного ракетного соединения Восточного военного округа состоялось тактико-специальное учение по обнаружению условных воздушных целей и проведению электронных пусков ракет.

По замыслу учения колонна новейших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» в ходе совершения марша подверглась нападению «диверсантов». Военнослужащие подразделения своевременно обнаружили засаду, вступили в учебный бой, обеспечили прикрытие основной колонны для убытия в безопасный район.

В ходе учебного боя военнослужащие отработали различные тактические приемы, в частности, скрытное продвижение, используя естественные укрытия на местности, элементы наступления с огневым прикрытием. Благодаря слаженным действиям военнослужащих «противник» был уничтожен.

Помимо этого колонна ЗРК «Бук-М2», увеличив скорость на марше, преодолела зараженный участок местности. По прибытии колонны в заданный район, экипажи ЗРК «Бук-М2» заняли позиции, выполнили нормативы по развертыванию боевой техники, отработали обнаружение, сопровождение, классификацию воздушных целей, затем выполнили учебные (электронные) пуски ракет по группе воздушных целей условного противника. Для обозначения целей были организованы вылеты многоцелевых истребителей СУ-30 СМ, которые на максимальных скоростях и высоте выступили в роли условного противника.

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