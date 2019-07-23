В Кемерово мотострелки отразили ночную атаку условных боевиков

Ночную атаку условных боевиков отразили мотострелки на учениях в Кемерово. По легенде бандиты с помощью пикапов с пулеметами пытались пробиться к военным складам, однако были блокированы ротно-тактическими группами на БМП-2.

Плотным огнем из 30-миллиметровых орудий внедорожники условного неприятеля были уничтожены на дистанции 2 километров от занимаемых мотострелками позиций.

Всего в учениях задействовали более 300 человек и 20 единиц техники.