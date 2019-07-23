«Соколиная охота»: кадры подготовки к конкурсу БПЛА «АрМИ-2019»

В подмосковной Коломне стартовал конкурс беспилотников «Соколиная охота». Расчеты готовятся к международному этапу конкурса.

Военнослужащие должны на скорость развернуть станцию управления, запустить дрон и набрать высоту 100 метров.

Оператор беспилотника должен не только искать вражеские цели на экране, но и постоянно следить за скоростью, высотой и другими показателями аппарата.

От собранности военнослужащего зависит успех всей операции. Посадка - не менее ответственный момент. Дрон должен сесть в круг, радиус которого - 50 метров. Сворачивание аппарата и наземной станции управления также происходит на время.

Финал «Соколиной охоты» пройдет в Казахстане.