«Соколиная охота»: кадры подготовки к конкурсу БПЛА «АрМИ-2019»
Финал конкурса пройдет в Казахстане.
© Видео: ТРК "Звезда"
В подмосковной Коломне стартовал конкурс беспилотников «Соколиная охота». Расчеты готовятся к международному этапу конкурса.
Военнослужащие должны на скорость развернуть станцию управления, запустить дрон и набрать высоту 100 метров.
Оператор беспилотника должен не только искать вражеские цели на экране, но и постоянно следить за скоростью, высотой и другими показателями аппарата.
От собранности военнослужащего зависит успех всей операции. Посадка - не менее ответственный момент. Дрон должен сесть в круг, радиус которого - 50 метров. Сворачивание аппарата и наземной станции управления также происходит на время.
Финал «Соколиной охоты» пройдет в Казахстане.