Раскрыт план российско-индийских учений «Индра-2019»

Командование Восточного военного округа (ВВО) и представители Вооруженных сил Республики Индия согласовали цели предстоящих совместных учений «Индра-2019», сообщает пресс-служба ВВО. В частности, в ходе них планируется отработать вопросы подготовки органов военного управления при решении совместных задач.

На прошедшей в Уссурийске первой конференции по подготовке российские и индийские военные определили сценарий проведения будущих учений. Например, сухопутная группировка войск планирует отработать около 8 тактических эпизодов.

Российско-индийские учения «Индра-2019» пройдут в декабре 2019 года на одном из полигонов в Индии. Планируется, что они повысят полевую, морскую и воздушную выучку и помогут усовершенствовать взаимодействие российских и индийских подразделений. С российской стороны в учениях примут участие около 300 военнослужащих из Восточного военного округа.