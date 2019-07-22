Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова отмечает юбилей
Свой юбилей сегодня отмечает женщина, которую коллеги по праву называют «секретным оружием Минобороны». День рождения празднует заместитель министра Татьяна Шевцова, действительный советник Российской Федерации 1-го класса (этот высший чин госслужащего приравнивается к званию генерала армии).
Экономист по образованию, в прошлом один из руководителей налоговых органов Санкт-Петербурга, сегодня Татьяна Шевцова многое делает для финансового обеспечения оборонных предприятий. Среди ее главных побед - новый закон о гособоронзаказе. Принятие этого документа позволило взять под контроль целевое использование бюджетных средств, выделенных на вооружение.
Сама будучи мамой двух сыновей, большое внимание Татьяна Шевцова уделяет и образованию. Одно из ее детищ - московский Пансион воспитанниц Минобороны, куда она регулярно приезжает и общается с теми, кто там учится. Кроме того, замминистра лично контролирует строительство филиала пансиона в Санкт-Петербурге.
С днем рождения Татьяну Викторовну поздравляет и наш телеканал.