Минобороны направило в Иркутск цистерны для питьевой воды

Центральный военный округ перебросил в Иркутскую область автоцистерны для питьевой воды. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Две автоцистерны АЦПТ-5,6 и две АЦПТ-10 кузбасской бригады материально-технического обеспечения ЦВО из Новосибирской области были доставлены двумя самолетами Ил-76 на аэродром города Братск в Иркутской области», - сказано в сообщении.

Из Братска военнослужащие перебросят цистерны к месту бедствия для организации подвоза питьевой воды населению.

Кроме того, из Московской области Минобороны России самолетами Ил-76 направило в Иркутскую область группу войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. В месте бедствия военные проведут дезинфекцию территорий, пострадавших при паводке в Иркутской области.

Отмечается, что проводить дезинфекцию будут военные специалисты, имеющие опыт в ликвидации последствий биологического заражения.