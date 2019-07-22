Во Владивостоке открылся центр подготовки боевых пловцов

По приказу министра обороны Сергея Шойгу во Владивостоке создан профессиональный центр подготовки водолазов. Моряки-тихоокеанцы являются лидерами по подводным погружениям и могут многому научить молодежь. В первую очередь здесь ждут юнармейцев и тех, кто собирается связать свою жизнь с флотом.

Рельеф морского дна не сложный, но богатый на подводный мир. Здесь можно найти самых разных морских обитателей. Именно такое место подходит для обучения начинающих дайверов, считают инструкторы. Василий - военный водолаз с 17-летним стажем, он просит не называть свою фамилию, ведь служба боевых пловцов засекречена.

«Нужна подготовка. Не любой водолаз может так сделать. Не любой любитель. Люди гибнут из-за этого, потому что не умеют погружаться. Надо продуваться, выдерживать глубину. Также выдерживать декомпрессионный режим при подъеме, а то можно захватить баротравму легких», - рассказал Василий.

Пока дайвинг-центр работает в тестовом режиме. Переподготовку тут проходят военные пловцы. Курсантов из гражданских наберут позже, когда сдадут в эксплуатацию административный корпус. Именно в нем и будут проводить обучение.

Это первый в России дайвинг-клуб, который открыло Министерство обороны. В перспективе он будет функционировать в системе военно-патриотического парка культуры и отдыха Восточного военного округа.