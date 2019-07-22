Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Во Владивостоке открылся центр подготовки боевых пловцов

Мария Герман
18:22 22.07.2019
Это первый в России дайвинг-клуб, который открыло Министерство обороны. Он будет функционировать в системе военно-патриотического парка культуры и отдыха ВВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

По приказу министра обороны Сергея Шойгу во Владивостоке создан профессиональный центр подготовки водолазов. Моряки-тихоокеанцы являются лидерами по подводным погружениям и могут многому научить молодежь. В первую очередь здесь ждут юнармейцев и тех, кто собирается связать свою жизнь с флотом.

Рельеф морского дна не сложный, но богатый на подводный мир. Здесь можно найти самых разных морских обитателей. Именно такое место подходит для обучения начинающих дайверов, считают инструкторы. Василий - военный водолаз с 17-летним стажем, он просит не называть свою фамилию, ведь служба боевых пловцов засекречена.

«Нужна подготовка. Не любой водолаз может так сделать. Не любой любитель. Люди гибнут из-за этого, потому что не умеют погружаться. Надо продуваться, выдерживать глубину. Также выдерживать декомпрессионный режим при подъеме, а то можно захватить баротравму легких», - рассказал Василий.

Пока дайвинг-центр работает в тестовом режиме. Переподготовку тут проходят военные пловцы. Курсантов из гражданских наберут позже, когда сдадут в эксплуатацию административный корпус. Именно в нем и будут проводить обучение.

Это первый в России дайвинг-клуб, который открыло Министерство обороны. В перспективе он будет функционировать в системе военно-патриотического парка культуры и отдыха Восточного военного округа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата22.07.2019, 08:46
ПЗРК «Игла» и пулеметы «Корд»: все о минном тральщике «Иван Антонов»
Дата21.07.2019, 13:30
Казань названа столицей ЧМ по водным видам спорта 2025 года
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата22.07.2019, 12:11
Турция заинтересована в покупке других российских систем ПВО, кроме С-400
Дата22.07.2019, 10:29
Исследователи восстановили маршруты поездок Пришвина в Сибирь
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:53 Вопросы истории
Видео
Во Франции обнаружили затонувшую более полувека назад субмарину
18:22 В стране и мире
Видео
Что хранит мерзлота: экспедиция РГО открывает древние тайны кургана Туннуг
17:57 В стране и мире
Видео
Регион в огне: в Оренбургской области бушуют природные пожары
17:36 В стране и мире
Тест на IQ сократили до трех вопросов
17:24 В стране и мире
Под Одессой из-за боевых стрельб закрывают популярные пляжи
События дня
События дня
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов ушел из жизни в 29 лет
Видео
Украинские силовики утонули на глазах у инструкторов НАТО
Видео
В «Пятерочке» подозрительного покупателя раздели прямо в зале и заставили приседать
Видео
Metallica «взорвала» стадион в Москве, исполнив песню Цоя: видео
Видео
ВСУ открыли артобстрел по пляжам на Азовском побережье
Новый вид туризма появился в России
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.