Полет над горами и пуски ракет: Су-25 приняли участие в учениях ВС Киргизии
Четыре штурмовика Су-25СМ российской объединенной военной авиабазы Кант Центрального военного округа приняли участие в специальных тактических учениях «Сары-Таш-2019», проведенных по плану Генерального штаба Вооруженных Сил Киргизии, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Российские самолеты нанесли ракетный удар по мишеням, имитирующим условную бронетехнику и скопление незаконных бандформирований», - отметили в ведомстве.
Кроме того, летчики отработали вопросы преодоления системы противовоздушной обороны, выполнив противоракетное маневрирование.
«Полеты выполнялись на скоростях от 700 до 750 км/ч и на высоте от 300 до 3000 метров», - добавили в Минобороны.
Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.