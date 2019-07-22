Полет над горами и пуски ракет: Су-25 приняли участие в учениях ВС Киргизии

«Полеты выполнялись на скоростях от 700 до 750 км/ч и на высоте от 300 до 3000 метров», - добавили в Минобороны.

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