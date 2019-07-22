Танкисты 90-й дивизии подняты по тревоге в Челябинской области

Военнослужащие дислоцированной в Челябинской области 90-й танковой дивизии совершают марш-бросок на полигон Чебаркуль. По тревоге подняты экипажи нескольких сотен танков и БМП.

На первом этапе тренировки технику за определенное время нужно было не только загрузить боеприпасами, но и в пути обеспечить ее охрану. Поэтому участвующим в марш-броске экипажам бронетехники пришлось дважды отражать атаки условного противника.

На самом полигоне в ходе учений военнослужащие отработают ряд элементов. В числе, танковую карусель - когда боевая машина, совершив выстрел, меняет позицию и одновременно перезаряжается.