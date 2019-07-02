Из всех орудий: корвет «Советск» произвел пуски «Калибров» на Балтфлоте

На морских полигонах Балтийского флота стартовали основные испытания малого ракетного корабля «Советск» проекта «Каракурт». Проверку проходят агрегаты, навигационное оборудование и ходовые качества.

«Советск» оснащен комплексом ударного и противовоздушного вооружения. Главная сила корвета - «Калибры».

Во время испытаний неподалеку от «Советска» находится корабль ВМС Швеции типа «Ореон»: он постоянно дежурит на границе с российскими территориальными водами, не отвечая на запросы российской стороны и не выходя на связь. Интерес «Ореона» к «Советску» ясен: на данный момент существует только два таких корвета, и оба - на Балтийском флоте.

Российский корвет ведет огонь изо всех видов оружия: пулеметов, разнокалиберной артиллерии, одной пушки, установленной на носу, и двух скорострельных, установленных на корме. Выбор целей и наведение полностью автоматизированы.