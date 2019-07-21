Ту-142 встречают Су-27 в небе над Петербургом: эксклюзивные кадры репетиции парада ко Дню ВМФ

В Санкт-Петербурге состоялась репетиция воздушной части главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России. «Звезда» публикует эксклюзивные кадры с борта противолодочного самолета Ту-142.

В тренировке принимают участие более 40 самых разных самолетов и вертолетов: Ту-142 и Ил-38, А-50, Ил-78, Бе-200 и другие. Все они поднимаются в воздух с четырех аэродромов одновременно.

В рамках репетиции летчикам предстоит отработать полеты на определенной дистанции, соблюдая парадный строй, делая это на высоте не более 400 метров.

На кадрах видно, как истребители подлетают к Ту-142. В небе формируется парадный строй из всех самолетов морской авиации. Дальше они проходят над Невой, Невским проспектом, каналами и рядом достопримечательностей Петербурга.

За неделю пройдет еще несколько таких тренировочных полетов российской морской авиации.

Ранее «Звезда» публиковала кадры репетиция воздушной части парада ко Дню ВМФ, снятые с земли.