Экипажи танков Т-80 освоили вождение танков под водой в Подмосковье

В Московской области экипажи танков Т-80 освоили специальный курс по легководолазной подготовке и подводному вождению боевых машин. Такие навыки нужны для того, чтобы в случае необходимости бронемашины смогли оперативно пересечь не очень глубокие водоемы без наведения переправы.

Движение по дну требует особой подготовки как техники, так и экипажей. Для поступления кислорода над водой остаются две трубы. В боевой машине герметизируются все люки. Особое мастерство требуется от механика-водителя. На глубине он не видит дороги, поэтому заранее должен направить танк в нужную точку на противоположном берегу.

Экипажи танков отработали действия при отказе техники и других нештатных ситуациях, а также порядок действий при покидании затопленного танка.