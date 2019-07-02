В Подмосковье определили победителя всеармейского конкурса «Специальный маршрут»

В Подмосковье на полигоне Можайского учебного центра состоялся финал всеармейского конкурса «Специальный маршрут». Соревнования проходили среди подразделений, доставляющих боеприпасы для артиллерии. В состязаниях принимали участие команды из разных видов и родов войск из всех военных округов страны.

Военнослужащим предстояло провезти по сложной трассе с соблюдением всех мер предосторожности особый груз. А финальным этапом конкурса стала гонка-преследование.

В состязании победила команда 12-го Главного управления. Серебро и бронзу взяли команды ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск и ВМФ.

После состязаний зрителям продемонстрировали приемы рукопашного боя в исполнении подразделений спецназа.