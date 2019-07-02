Небесный щит России: кадры испытаний новой российской противоракеты

В Казахстане на полигоне Сары-Шаган расчет войск ПВО-ПРО ВКС РФ произвел очередной пуск новой ракеты российской системы ПРО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», - говорится в сообщении.

По словам представители командования ВКС РФ запуск прошел успешно, а сама противоракета подтвердила заложенные характеристики и успешно поразила условную цель с заданной точностью.

Напомним, что данная система стоит сегодня на вооружении ВКС РФ и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Ранее британское издание восхитилось российской противоракетой.