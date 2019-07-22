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Все о Главном военно-морском параде: на сайте Минобороны открыт раздел ко Дню ВМФ

Наталья Вальханская
00:00 22.07.2019
Инфографика расскажет о количестве парадных расчетов, боевых кораблей, судов обеспечения и воздушных судов, принимающих участие в Главном военно-морском параде, и времени проведения репетиций.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

На сайте Минобороны России в преддверии Дня ВМФ открыт специальный интерактивный раздел, посвященный Главному военно-морскому параду, рассказали в ведомстве.

«Посетители портала смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, схемой пролета морской авиации, а также программами и схемами построений кораблей в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Севастополе», - отметили в Минобороны.

На отдельных страницах представлена исчерпывающая информация о динамических показах военной техники, которые пройдут на флотах в День ВМФ.

«Инфографика расскажет о количестве парадных расчетов, боевых кораблей, судов обеспечения и воздушных судов, принимающих участие в Главном военно-морском параде, и времени проведения репетиций», - добавили в российском оборонном ведомстве.

© Минобороны РФ

Отдельная рубрика посвящена воссозданному первому линейному кораблю Петровского флота «Полтава», который впервые возглавит парадную линию в акватории Невы. С помощью анимированной интерактивной инфографики посетители раздела узнают об основных характеристиках реконструированного корабля с пояснениями значений используемых на флоте морских терминов. Страница также познакомит интернет-пользователей с уникальными историческими документами, раритетными изданиями и схемами постройки флагмана Балтийского флота из фондов Центральной военно-морской библиотеки.

«Раздел дополняют мультимедийные материалы с предыдущего военно-морского парада в Санкт-Петербурге и городах базирования соединений боевых кораблей ВМФ России, а также репетиций и тренировок праздника с их участием», - рассказали в министерстве.

Отмечается, что раздел оптимизирован для удобства доступа с мобильных устройств.

Главный военно-морской парад с морской и авиационной частью, а также праздничным салютом пройдет 28 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. В мероприятии будут задействованы более 40 боевых кораблей и подводных лодок, 41 единица авиационной техники Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

© Минобороны РФ

Региональные военно-морские парады, посвященные Дню ВМФ, пройдут в главных базах Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Всего к военно-морским парадам планируется привлечь свыше 200 кораблей и судов различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тыс. военнослужащих. Стоит отметить, что на морской праздник в Россию с каждым годом приезжает все больше зарубежных гостей. На этот раз прибудут 26 иностранных военных делегаций. Свои военные корабли направят Вьетнам и Филиппины.

© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ

Для жителей и гостей Санкт-Петербурга в день Главного военно-морского парада будут бесплатно работать военно-морские музеи, библиотеки и учебные заведения, организован показ вооружения и военной техники на Дворцовой площади и в филиале Центрального парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». С полным перечнем акций и праздничных мероприятий, которые пройдут в Северной столице в День ВМФ, также можно ознакомиться на сайте раздела.

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