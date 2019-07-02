Военные приступили к выпечке хлеба на передвижном хлебозаводе в иркутском Тулуне

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приступили к выпечке хлеба передвижным механизированным хлебозаводом, который ранее был доставлен в пострадавший от наводнения иркутский Тулун. Об этом сообщили в округе.

«Военнослужащие приступили к приготовлению первой партии хлеба. Вся продукция будет безвозмездно передана местным властям, чтобы они производили раздачу населению, а также развоз по труднодоступным районам Тулуна», - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что сегодня будет приготовлено не менее двух тонн хлеба.

Напомним, в 42-тысячном Тулуне Иркутской области наиболее пострадавшем из-за паводка, военные накануне развернули мобильный хлебозавод.

В городе остаются подтоплеными более тысячи жилых домов, ряд социальных объектов, водозабор и шесть километров трассы «Сибирь». В настоящее время Тулун разделен на две части разлившейся рекой Ией.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей. Спасатели ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации.