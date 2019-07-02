Замминистра обороны России Александр Фомин посетит с рабочим визитом КНДР
Генерал-полковник проведет двусторонние переговоры с руководством министерства народных вооруженных сил Северной Кореи.
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Заместитель министра обороны России Александр Фомин посетит с рабочим визитом Северную Корею. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.
В ходе визита генерал-полковник обсудит с руководством министерства народных вооруженных сил КНДР обстановку на Корейском полуострове и перспективы российско-северокорейского взаимодействия в военной области.
Также во время предстоящих встреч планируется обсудить обстановку в Северо-Восточной Азии и актуальные проблемы международной и региональной безопасности.