«Альфа» штурмует захваченный «боевиками» вагон метро: эксклюзивные кадры

Программа «Военная приемка» публикует эксклюзивные кадры штурма захваченного «боевиками» вагона метрополитена спецподразделением антитеррора «Альфа».

На видео разыграна реальная ситуация, когда в роли боевиков - сотрудники ФСБ с опытом проведения спецопераций.

Состав стоит на путях, он обесточен, в вагоне - много заложников. В этот момент сотрудники «Альфы» идут по тоннелю с двух сторон. Договориться с «боевиками» не получается и происходит штурм. Норматив на проведение всей операции - 12 секунд.

«Как показывает практика, некоторые из преступников могут спрятаться и сделать вид, что они тоже заложники. Поэтому сотрудники все время держат под контролем всех заложников и при эвакуации гражданского населения снаружи находится группа фильтрации, которая каждого человека гражданского, выходящего из захваченного транспорта, тщательно расспрашивают человека», - сказал сотрудник Управления «А» Центра специального назначения (ЦСН) Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Ранее неизвестные кадры из жизни «Альфы» смотрите в воскресенье в эфире программы «Военная приемка» в 09:55 на телеканале «Звезда».