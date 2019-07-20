Военные полицейские доставили 10 тонн гуманитарного груза в Тулун
Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) доставили гуманитарные грузы в город Тулун, пострадавший от наводнения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Гуманитарная помощь, собранная в Иркутске, была доставлена в пункт сбора города Тулуна. Около 10 тонн продуктов питания, воды, одежды и предметов личной гигиены перевезли военные», - сказано в сообщении.
Ранее заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, как военные помогают жителям затопленного Тулуна.
Напомним, проливные дожди привели к подъему уровня рек в Приангарье выше критических отметок и затоплению 98 населенных пунктов. Больше других пострадал город Тулун.
Неоценимую помощь оказывают военнослужащие, группировка которых достигает тысячи человек. Они эвакуировали пострадавших, обеспечили их питанием, а ныне оказывают поддержку гражданским службам и проводят исследование местности.