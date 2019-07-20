Высший пилотаж в Магнитогорске: кадры выступления «Стрижей»

В Магнитогорске пилотажной группы ВКС РФ «Стрижи» показали обновленную программу в рамках акции Воздушно-космических сил «Служба по контракту — Твой выбор!». «Звезда» публикует кадры выступления, снятые из кабины одного из самолетов группы.

«В дебютной части воздушного показа был продемонстрирован одиночный пилотаж на самолете МиГ-29 с выполнением комплекса различных фигур пилотажа на форсажном режиме работы авиационных двигателей», - сказано в сообщении Минобороны РФ.

После этого «Стрижи» в составе шести экипажей совершили групповые петли Нестерова, «бочки», синхронные «бочки», перестроения в «ромб», «пирамиду», «конверт», «звезду» и другие полетные порядки.

Завершилась воздушная программа выполнением парного и встречного пилотажа, включая такие фигуры, как «колокол», «зеркало», «встречный роспуск».

Отмечается, что в ближайшие выходные экипажи пилотажных групп ВКС проведут три воздушных показа. Летчики авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи» и «Соколы России» выполнят демонстрационные полеты в Липецке и Балашове (с участием «Соколов России») 20 и 21 июля соответственно.