Военнослужащие ЮВО открыли бюсты русским летчицам ВОВ под Волгоградом

В филиале парка «Патриот», на территории авиаполка Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области, прошел митинг, посвященный открытию бюстов русских летчиц-истребителей Лидии Литвяк и Екатерины Будановой.

«В торжественной церемонии приняли участие руководители проекта «Аллея Российской Славы», командование авиационной дивизии и полка ЮВО, глава Советского сельского поселения, военнослужащие и члены их семей», - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Екатерина Буданова, находясь на фронте, совершила 266 боевых вылетов, лично уничтожила 6 самолетов противника и еще 5 в группе. 19 июля 1943 года погибла в бою рядом с селом Ново-Красновка Луганской области.

Ее боевой товарищ Лидия Литвяк уже в 15 лет совершила первый самостоятельный полет. После окончания учебы обучила 45 летчиков. За год участия в воздушных боях совершила 186 вылетов и одержала 12 личных побед.

Лидию Литвяк называли по разному, фашисты «Ночная ведьма Сталинграда». Свои, «Лилия». Девушка сама попросила нарисовать этот цветок на своем самолете Як-1.