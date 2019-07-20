Удар «Триумфа»: С-400 под Калининградом «уничтожили» истребители «противника»

Расчеты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» уничтожили условных нарушителей воздушных границ Калининградской области в ходе маневров сил ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

«В ходе практической части учения расчетами зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" были отработаны действия по выполнению задач после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, роль которых выполнила пара истребителей Су-30СМ», - говорится в сообщении.

Сообщается, что военные, находясь на марше в заданный район, отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника и уничтожили «диверсантов».

После прибытия в район военные выполнили нормативы по развертыванию зенитно-ракетных комплексов С-400, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей.

В завершении мероприятия расчетами ЗРС С-400 были проведены электронные пуски ракет. Все назначенные воздушные цели условного противника были уничтожены.