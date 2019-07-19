«Диверсия» на берегу Амура: военная полиция ВВО предотвратила «нападение» на паромную переправу в Хабаровском крае
В ходе «боя» военные отработали приемы из опыта ведения современных вооруженных конфликтов.
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В Хабаровском крае прошли учения военной полиции ВВО по охране паромной переправы в зоне действия условной ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
«Группа "боевиков" захватила катера из комплекта паромной переправы и, подойдя с воды, решила высадиться на берег для осуществления диверсий», - говорится в сообщении об «угрозе».
Отмечается, что в ходе учебного боя военнослужащие отработали тактические приемы из опыта ведения современных конфликтов, в том числе в условиях прибытия подкрепления.
В результате боя большая часть «боевиков» была ликвидирована, другие задержаны и конвоированы, а переправы досмотрены на наличие взрывчатки.