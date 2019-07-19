Военные ЦВО подарили спортивный городок тулунским юнармейцам

Военнослужащие Центрального военного округа построили спортивный городок в городе Тулун Иркутской области для юнармейского отряда и детей, проживающих поблизости. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Так, военные передали детям площадку для игры в мини-футбол с натуральным покрытием, а также небольшой спортивный городок.

Также отмечается, что заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Евгений Поплавский вручил юным футболистам комплекты летней спортивной формы и футбольные мячи.

Облагородили военные и территорию вокруг городка, посадив около 1000 саженцев сосны.

Напомним, что ранее заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, как военные помогают жителям затопленного Тулуна.

Напомним, проливные дожди привели к подъему уровня рек в Приангарье выше критических отметок и затоплению 98 населенных пунктов. Больше других пострадал город Тулун.

Неоценимую помощь оказывают военнослужащие, группировка которых достигает тысячи человек. Они эвакуировали пострадавших, обеспечили их питанием, а ныне оказывают поддержку гражданским службам, а также проводят исследование местности.