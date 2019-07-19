Военные восстановили выезды на федеральную трассу «Сибирь» в Тулуне

Военнослужащие инженерного подразделения ЦВО восстановили поврежденные участки дорог, прилегающие к федеральной трассе «Сибирь» в городе Тулуне Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«В связи с обращением местных органов власти города Тулуна, военные инженеры восстановили четыре поврежденных участка дороги от трассы Р-255 до улицы Карбышева общей длиной 260 метров, которые были подмыты в результате паводка», - говорится в сообщении.

Кроме того, заместитель начальника инженерных войск 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) рассказал, что военными самосвалами было выполнено около 100 рейсов, в ходе которых на пострадавшие участки было навезено около 600 кубометров грунта.

Напомним, что ранее заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, как военные помогают жителям затопленного Тулуна.

Напомним, проливные дожди привели к подъему уровня рек в Приангарье выше критических отметок и затоплению 98 населенных пунктов. Больше других пострадал город Тулун.

Неоценимую помощь оказывают военнослужащие, группировка которых достигает тысячи человек. Они эвакуировали пострадавших, обеспечили их питанием, а ныне оказывают поддержку гражданским службам, а также проводят исследование местности.