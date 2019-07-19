Прожигая мрак: кадры ночных стрельб ивановских десантников

На военных полигонах в Костромской и Ярославской областях ивановские десантники учение с выполнением целого ряда элементов боевой подготовки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что учение началось с подъема подразделения по тревоге, снятия техники с хранения и ее подготовке к совершению марша в район сосредоточения.

«Личный состав батальона, совершив 100-километровый марш, занял оборону в указанном районе, после чего на боевых машинах БМД-2 проследовал на аэродром для погрузки личного состава и техники, откуда был десантирован на площадку приземления «Будихино», где захватил объект условного противника», - сказано в сообщении.

После этого, военнослужащие преодолели еще 100 километров своим ходом до полигона «Песочное», после чего ночью провели стрельбы из стрелкового вооружения: автоматов, крупнокалиберных пулеметов и автоматических пушек.

Ранее в Подмосковье гранатометчики провели ночные стрельбы.