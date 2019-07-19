«Утес» против «Адмирала Макарова»: на ЧФ прошли зрелищные ракетные стрельбы

В акватории Черного моря совместное учение провели экипаж фрегата «Адмирал Макаров» и расчет ПРК «Утес». «Звезда» публикует яркие кадры маневров, в результате которых ракеты-мишени, выпущенные из «Утеса», были сбиты в воздухе ракетным вооружением фрегата Черноморского флота.

«По замыслу учения личному составу комплекса «Утес» была поставлена задача обнаружить в море отряд кораблей условного противника и применить по нему ракетное оружие», - сказано в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы ЮВО.

Стрельба по кораблю велась двумя ракетами-мишенями «Прогресс». В свою очередь, экипажу фрегата «Адмирал Макаров» необходимо было запеленговать средствами обнаружения ракету и уничтожить ее ракетами зенитного ракетного комплекса «Штиль».

В результате точной стрельбы оба «Прогресса» были сбиты, что видно из видео невооруженным глазом.

Ранее «Звезда» публиковала кадры стрельб кораблей ЧФ крылатыми ракетами «Москит».