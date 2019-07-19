Китайские танки прибыли в Забайкалье для участия в АрМИ-2019

Первый эшелон с военной техникой Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пересек границу двух стран в Забайкальском крае. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В Забайкальском крае состоялась торжественная встреча первого эшелона с военнослужащими и военной техникой армии Китайской Народной Республики. Представители НОАК прибыли для участия в Международном этапе конкурсов АрМИ-2019, в частности "Военное ралли", "Инженерная формула", "Авиадартс" и "Десантный взвод"», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

На кадрах видно, что в состав эшелона входят несколько единиц БМП и танков с символикой НОАК. Кроме того, на перроне приграничной станции военнослужащих встретили с хлебом, солью, самоваром и баранками.

Армейские международные игры пройдут с 3 по 17 августа 2019 года.

Всего в ходе АрМИ-2019 будет проведено 32 конкурса на территории

десяти государств (России, Азербайджана, Армения, Белоруссии, Ирана, Индии, Китая, Казахстана, Монголии и Узбекистана). В военных играх примет участие более 200 команд, в состав которых вошли более пяти тысяч военнослужащих.