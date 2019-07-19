В параде ко Дню ВМФ во Владивостоке впервые примут участие Филиппины и Вьетнам

Корабли ВМС Филиппин и Вьетнама примут участие в военно-морском параде во Владивостоке, посвященном Дню российского Военно-морского флота. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

«В параде кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня Военно-Морского Флота России во Владивостоке впервые примут участие десантный вертолетоносец корабль-док Военно-морских сил Филиппин (ДВКД) "Давао-дель-Сур" и фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг"», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столицу Приморья корабли ждет торжественная церемония встречи, которая пройдет на Корабельной набережной на причале Тихоокеанского флота.

Напомним, что День ВМФ РФ отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Традиционно, главный парад проходит на Балтийском море, в Кронштадте и Санкт-Петербурге.