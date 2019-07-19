Индия запросила у РФ предложение по модернизации своих Су-30МКИ

Индия планирует модернизировать парк своих истребителей Су-30МКИ и запросила у РФ соответствующие предложения. Об этом сообщил начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа по итогам рабочего визита в Россию.

«Мы запросили от российской стороны предложения по модернизации в соответствии с текущими потребностями», - сказал он.

Дханоа добавил, что индийская сторона довольна программой обновления истрелителей МиГ-21, МиГ-27 и МиГ-29, которые модернизировали до более современных систем вооружения и авионики. Усовершенствованные самолеты принимали участие в учениях, ВВС Индии остались довольны результатом.

«Поэтому теперь рассматриваем возможность модернизации Су-30, которые эксплуатируем порядка 20 лет. Соответственно, их авионика и системы вооружения также требуют модернизации», - пояснил маршал.

Су-30МКИ - сверхманевренный истребитель производства Иркутского авиазавода, созданный специально для Индии. Является основой индийских ВВС.

Ранее летчики ВКС РФ проводили совместные вылеты на истребителях Су-30МКИ в рамках учений «Авиаиндра-2018».