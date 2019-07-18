Удар из-за облаков: кадры боевых пусков ЗРК «Тор-М2ДТ» на Новой Земле

Зенитчики Северного флота выполнили стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2ДТ» на архипелаге Новая Земля. «Звезда» публикует кадры боевых пусков российских ракет.

«Впервые новый тактический зенитный ракетный комплекс применялся для выполнения учебно-боевых задач в высокоширотных районах Арктики», - подчеркивается в сообщении.

Отмечаестя, что для выполнения стрельб боевые расчеты зенитных ракетных комплексов были доставлены с Кольского побережья на архипелаг Новая Земля большим десантным кораблем «Кондопога».

Затем личный состав ЗРК «Тор-М2ДТ» отработал высадку с борта большого десантного корабля на необорудованное побережье и совершил марш в позиционный район.

Стрельба осуществлялась в сложных погодных условиях по воздушным целям, летящим на разных высотах, как в пределах прямой видимости, так и за облаками.

«Тор-М2ДТ» – арктический всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.