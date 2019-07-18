Военные восстановили защитную дамбу в Тулуне

Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) восстановили поврежденные участки земляной защитной дамбы на реке Ия в городе Тулун. об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Военные самосвалы совершили более 400 рейсов для отсыпки скально-глиняного грунта, всего отсыпано четыре тысячи кубометра грунта, восстановлено пять поврежденных участков, два из них - сверх плана по просьбе администрации города Тулуна»-говорится в сообщении.

Кроме того, по просьбе местных органов власти, подготовлена еще одна площадка для отсыпки грунта.

Ранее более 60 единиц тяжелой военной техники были переброшены в Тулун из Хакасии для помощи местному населению.

Ранее заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, как военные помогают жителям затопленного Тулуна.

Напомним, проливные дожди привели к подъему уровня рек в Приангарье выше критических отметок и затоплению 98 населенных пунктов. Больше других пострадал город Тулун, куда были стянуты силы и средства спасателей.

Неоценимую помощь оказывают военнослужащие, группировка которых достигает тысячи человек. Они эвакуируют пострадавших, обеспечивают их питанием, оказывают поддержку гражданским службам, проводят исследование местности и разбор завалов.