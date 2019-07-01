Пилотаж «Стрижей», выставка бронетехники и контакты на триллион рублей: чем запомнится форум «Армия-2019»

Сегодня подводят итоги пятого юбилейного форума «Армия». Подписано около полусотни госконтрактов на сумму свыше триллиона рублей. Число зрителей - перевалило за миллион. Технических новинок и премьер - кажется, бессчетное множество. Впрочем, как и впечатлений.

На вопрос, что поразило больше всего, и взрослые, и дети отвечают примерно одинаково. Словно не могут поверить, что все это правда, сами проверяют на прочность броню новейших образцов российского вооружения. Делают фото на память и в деталях изучают конструкцию до последнего времени секретных военных разработок.

«Замечательно! Второй раз вижу, восхищаюсь! Великолепно! Красавица мощная! Технические данные великолепные! Прорыв у нас сейчас в военных технологиях! Замечательно!», - сказал Тамаз Мухашаврия, посетитель форума.

Под открытым небом - весь модельный ряд российского оборонно-промышленного комплекса. Во всей красе блистают новенькие БТРы, у которых тут же выстраивается огромная очередь. Внутри можно посидеть в кресле командира и даже примерить настоящий шлемофон.

«Мне очень сильно нравятся танки! Особенно - Т-34. Я никогда в них не сидел! И если бы я был танкистом, я бы не знаю, пострелял бы из танка!», - говорит Павел Лихов, посетитель форума.

Когда от перегрузок в воздухе закладывает уши, на земле барабанные перепонки готовы лопнуть от криков восторга. За выступлениями всемирно известных «Русских витязей» и «Стрижей» наблюдают десятки тысяч людей.

Кому не хватило места на трибунах, занимают соседнюю лужайку. Вместе с детьми любуются фигурами высшего пилотажа и наблюдают за церемонией закрытия. Шесть дней пронеслись как один миг. Заканчиваются выступлением лучших армейских творческих коллективов.

Итоги работы подводит и творческая группа телеканала «Звезда», которая все это время организовала трансляцию всех значимых мероприятий. За шесть дней в гостях у Алексея Самолетова в специальной выездной студии побывало почти 80 гостей. От замминистров обороны до генеральных конструкторов ведущих предприятий.

«С главными конструкторами и Объединенной авиастроительной корпорации мы здесь практически сформулировали концепцию развития истребителей шестого поколения. Вот когда у тебя возникает такая подпитка интеллектуальная, любой марафон можно выдержать!», - сказал Алексей Самолетов, обозреватель, ведущий телеканала «Звезда».

Пятый, юбилейный форум «Армия» завершен, но впечатления от него останутся надолго.

Почти пятьдесят госконтрактов на общую сумму более триллиона рублей - результат форума только в части переоснащения нашей армии. А еще были сделки с зарубежными заказчиками и, конечно, традиционно высокий интерес зрителей. Их впечатления просто не поддаются подсчету.