Отряд кораблей Северного флота прибыл в Петербург для участия в параде ко Дню ВМФ

Отряд кораблей Северного флота РФ прибыл в Балтийского море. Экипажи примут участие в Главном военно-морском параде страны, который состоится в Санкт-Петербурге 28 июля.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомная подлодка «Смоленск» и большой противолодочный корабль «Североморск» уже встали на внешний рейд Финского залива. Вскоре они войдут в порт Кронштадт и приступят к тренировкам.

Переход из Баренцева моря в Балтийское прошел в штатном режиме. Экипажи отработали организацию противовоздушной и противолодочной обороны, а также тренировку по обмену сигналами в дневное и ночное время.