Умер генерал-полковник в отставке Анатолий Хюпенен

13 июля на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался страны генерал-полковник в отставке Анатолий Хюпенен. Об этом сообщили в Главном командовании Воздушно-космических сил.

Военачальник в разные годы командовал 4-й отдельной армией ПВО, зенитными ракетными войсками Войск ПВО СССР, а в 1985–1991 годах возглавлял Военную академию ПВО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

В сообщении также говорится, что в 1970-е Хюпенен находился в командировке во Демократическом Вьетнаме на должности старшего группы советских военных специалистов, где внес важный вклад в укрепление обороноспособности ДРВ.

Усопшего похоронят сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище в городе Мытищи.