Сотни моряков на центре Петербурга: кадры репетиции парада ко Дню ВМФ

Более 1000 военнослужащих ВМФ, военной полиции и юнармейцев прошли маршем по Сенатской площади Петербурга во время первой тренировки пешей части главного парада ко Дню ВМФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Тренировка проводилось под руководством заместителя начальника главного штаба Военно-Морского Флота генерал-майора Юрия Боренкова. Парадные коробки отработали вынос кормового Андреевского флага линкора «Азов», а также прохождение торжественным маршем под музыкальное сопровождение Центрального концертного образцового оркестра ВМФ России им. Римского-Корсакова.

Главный военно-морской парад состоится традиционно в последнее воскресенье июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

В нем примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно, оснащенные современным и новейшим вооружением, а также более 4000 военнослужащих и юнармейцев.