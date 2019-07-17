Замминистра обороны Иванов проверил в Калининграде готовость нового здания арсенала

В Калининграде военные строители завершили сооружение нового арсенала, где будут храниться ракеты, морское подводное оружие и артиллерийские боеприпасы. Проверил готовность нового объекта Минобороны заместитель главы ведомства Тимур Иванов.

По его словам, арсенал обладает современной безопасной базой, которая обеспечит потребности в размещении всех запасов Балтийского флота на годы вперед.

Отмечается также, что арсенал оснащен необходимыми погрузочно-разгрузочными средствами и средствами механизации.

По территории проложена сеть разветвленных автомобильных дорог, обеспечивающих движение транспорта во всех направлениях, что позволяет осуществлять бесперебойную работу всех подразделений арсенала.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал срок перевода боеприпасов армии в современные арсеналы.