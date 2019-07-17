Тренировка парада ко Дню ВМФ в Кронштадте: кадры прохождения кораблей
В ней приняли участие более 10 боевых кораблей Северного, Балтийского и Черноморского флотов.
© Фото: Минобороны РФ
На Кронштадтском рейде состоялась первая дневная тренировка прохождения парадного строя кораблей-участников Главного военно-морского парада. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Более десять боевых кораблей различных классов приняли участие в первой дневной тренировке Главного военно-морского парада в Кронштадте», - сказано в сообщении.
Так, в тренировке приняли участие:
- большой противолодочный корабль «Североморск»;
- большой десантный корабль «Минск»;
- корвет «Стойкий» и «Стерегущий»;
- дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ»;
- малый ракетный корабль «Ливень»;
- патрульный корабль «Василий Быков» и другие.
Ранее корабли прибыли с флотов ВМФ в Финский залив, совершив межфлотские переходы.