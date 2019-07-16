Воздушный бой за Камчатку: модернизированные МиГ-31БМ сбили самолет «противника»

На Камчатке летчики Тихоокеанского флота провели маневры по противодействию атакам «противника» с воздуха, применив ракетное вооружение. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

«В ходе практических действий летчики отрабатывали пилотирование с целью занятия выгодной позиции для применения своего оружия и снижения эффективности оружия "противника"», - сказано в сообщении.

Кроме того, летчики отработали выдерживание длительных перегрузок при маневрировании на предельных возможностях самолета.

Напомним, модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ прибыли на аэродром морской авиации Тихоокеанского флота Елизово в феврале текущего года.

В ходе модернизации были обновлены авионика и радиоэлектронные системы, улучшены тактические характеристики перехватчиков, что повысило их боевые возможности.