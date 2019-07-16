Военные завершили разбор завалов в пострадавшем от паводка Тулуне

Военнослужащие Центрального военного округа закончили разбор завалов в городе Тулун Иркутской области. Ранее город и его окрестности сильно пострадали в результате паводка. Об этом сообщает пресс-служба округа.

«Работы были начаты 5 июля. Всего подразделения военного округа очистили от последствий паводка 57 гектаров – весь назначенный участок. Военнослужащие разобрали завалы и убрали мусор с улиц, муниципальных земель и подворий», - сказано в сообщении.

Кроме того, по заявкам местных жителей военные разобрали более 40 аварийных и принесенных течением домов.

Напомним, что ранее заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, как военные помогают жителям затопленного Тулуна.

Напомним, проливные дожди привели к подъему уровня рек в Приангарье выше критических отметок и затоплению 98 населенных пунктов. Больше других пострадал город Тулун, куда стягиваются силы и средства спасателей.

Неоценимую помощь оказывают военнослужащие, группировка которых достигает тысячи человек. Они эвакуируют пострадавших, обеспечивают их питанием, оказывают поддержку гражданским службам, проводят исследование местности и разбор завалов.

Кроме того, в Тулун прибыла мобильная биолаборатория 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ для выявления опасных инфекций.