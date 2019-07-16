Минобороны Турции объявило о прибытии десятого самолета с компонентами С-400

Минобороны Турции объявило о прибытии в страну десятого самолета с компонентами российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф».

«Поставки ЗРС С-400 в Турцию продолжаются. В связи с этим десятый самолет приземлился на авиабазе Мюртед в провинции Анкара», - говорится в коммюнике турецкого оборонного ведомства.

Первую партию средств ПВО турецкая сторона получила 12 июля. Элементы российских ЗРК разгрузили на авиабазе Мюртед в провинции Анкары.

Россия и Турция заключили договор о поставках ЗРК С-400 еще в 2017 году.

США пытались воспрепятствовать сделке и угрожали Анкаре санкциями и различными последствиями за приобретение российского вооружения, в том числе исключением страны из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.