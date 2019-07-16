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Крупнейшие на Сахалине: зрелищные кадры маневров войск ВВО

Мария Герман
07:58 16.07.2019
В ходе учений военные отразили высадку десанта противника на самый большой в России остров.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Противник готовит высадку морского десанта. По тревоге подняты мотострелки Восточного округа. Задача военных инженеров сделать неприступным побережье Сахалина.

Плавающие транспортеры образуют морской подвижный отряд заграждений.

Через каждые 15 метров они устанавливают противодесантные мины. Одновременно с этим гусеничные минные заградители устанавливают противотанковые мины.

Военная техника движется уступом. В воде и на суше получается своего рода шахматная доска из мин.

Лейтенант Николай Атроховов контролирует соблюдение дистанции. Он с детства мечтал о военной службе - пойти по стопам деда. В 6 классе Николай поступил в кадетский корпус в Смоленске, затем - в тюменское инженерное училище. И вот сегодня - на учениях - у него важное и ответственное задание.

«На море могут устанавливаться различные мины ПДМ1, ПДМ 3А, у них шаг больше. У них радиус поражения больше», - сказал он, командир взвода заграждений.

Здесь на Сахалине и на двух островах Курильской гряды - Итурупе и Кунашире - дислоцированы мотострелковые соединения, которые входят в состав Армейского корпуса Восточного военного округа. Ведение противодесантной обороны на побережье основная специфика этих военнослужащих.

На берегу раздается взрыв – это сработало минное поле. Противник отступает, но напоследок применяет химическое оружие. Бойцы в траншеях тут же надевают защитную экипировку не прекращая обороняться.

Высадка десанта окончательно сорвана. На морском горизонте никаких угроз. Боевая техника и личный состав отправляются на специальную обработку.

«Обрабатывали специальным порошком от ядовитых веществ. Все нужно сделать очень быстро», - сказал Магомед Баталов, водитель-механик.

Густой туман с моря накрыл побережье за несколько минут и окончательно скрыл остров от глаз противника.

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