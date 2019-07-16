«Искандеры» нанесли «удар» по боевикам в горах Кавказа
Отмечается, что в ходе учений точные координаты командных пунктов и колонн их движения военные получили с беспилотников, а также комплексов «Стрелец».
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Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Южного военного округа провели электронные пуски ракет по выбранным в ходе маневров решений. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
«Ракетчики уничтожили командные пункты, колонны боевой техники и массовые скопления живой силы условного противника, выявленные в горах», - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что точные координаты мишеней были определены жребием при помощи беспилотинков, а также комплексов (КРУС) «Стрелец».
Позиции ракетчиков были развернуты на территории двух общевойсковых полигонов, расположенных на Ставрополье и на Кубани.