Переброска танков через Оку: лучшие кадры конкурса «Открытая вода - 2019»

В городе Муроме Владимирской области на полигоне Вантовый прошли первые состязания в рамках всеармейского этапа конкурса среди военных понтонеров «Открытая вода - 2019». Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

«В 2019 году впервые на реке Оке борьба развернется и на новых понтонах ПП-2005М и новейших катерах БМК-МТ, которые проходят заключительные этапы апробации и будут после проведения соревнований доработаны и поставлены на вооружение всех понтонно-переправочных подразделений инженерных войск», - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в соревнованиях примут участие около 1500 военнослужащих, привлечено более 460 единиц боевой и специальной инженерной техники, в том числе понтонные парки ПМП, плавающие транспортеры ПТС-2, паромно-мостовые машины ПММ, а также армейская и оперативно-тактическая авиация - вертолеты Ми-24 и истребители Су-27.

Завершится конкурс 10 июля.