Российским военным планируют запретить рассказывать о принадлежности к ВС РФ

Минобороны РФ подготовило проект указа президента России, который призван обновить дисциплинарный устав вооруженных сил, в том числе запретить военным рассказывать в Интернете и СМИ о принадлежности к ВС РФ и о своем местоположении. Соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с законопроектом к грубым дисциплинарным проступкам военнослужащего предлагается отнести передачу через СМИ и сеть Интернет данных о своем местоположении, о деятельности органов военного управления, в том числе информации о дислокации или передислокации воинских формирований.

Кроме того, военнослужащим предлагается запретить хранить при себе или использовать изделия, которые позволяют с использованием Интернета распространять или предоставлять «аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации при исполнении обязанностей военной службы, в частности, в ходе участия в боевых действиях, несения боевого дежурства, участия в учениях или походах кораблей, а также прохождения военных сборов».

Закон о запрете военным иметь гаджеты и публиковать информацию о службе в соцсетях был принят ГД РФ в третьем чтении в феврале текущего года.