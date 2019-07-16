Шойгу назвал число участвующих в военно-морском параде в Санкт-Петербурге кораблей

В Главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, примут участие 43 корабля, 41 воздушное судно и более четырех тысяч человек. Об этом на селекторном совещании в Минобороны сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

В День ВМФ военно-морские парады состоятся и на главных базах флотов и Каспийской флотилии - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани, а также в сирийском порту Тартус.

Всего к празднованию Дня Военно-Морского Флота России планируется привлечь свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тысяч военнослужащих.

Сергей Шойгу также отметил, что с каждым годом на День ВМФ приезжает все больше зарубежных гостей. В этом году прибудут 26 иностранных военных делегаций.

«Свои военные корабли направят Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины», - добавил Шойгу.

Кроме того, в торжествах примут участие военные оркестры Таиланда и Вьетнама. Они выступят вместе со сводным оркестром ВМФ РФ.